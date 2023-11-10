Gardiyanoğlu, Avrasya Eğitimcileri Birliği'ne üye sendikaların temsilcilerini kabul etti

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10/11/2023

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Gardiyanoğlu, Avrasya Eğitimcileri Birliği'ne üye sendikaların temsilcilerini kabul etti


 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Birliği'ne (UAESEB) üye sendikalardan yetkilileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde sendikalara ev sahipliği yapan UAESEB üyesi Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga da hazır bulundu.

Sadık Gardiyanoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Türk halkının tarihinin  hep mücadele içinde geçtiğini  kaydetti ve “Kıbrıs Türkü milli değerleri yüksek olan ve Türklüğe sahip çıkan bir  halktır. Tarihi doğru bilmek  ve tüm gençlere aktarmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Gardiyanoğlu  tarih bilinçlendirme anlamında  katkılarından dolayı  sendika  temsilcilerine teşekkür etti.

UAESEB üyesi Türk Eğitim- Sen  Başkanı Talip Geylan da birliğin KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla panel  düzenlediğini ve Türk dünyasının kalbinin KKTC’de attığını  kaydetti. 

Geylan, “Şimdi sıra KKTC’nin uluslararası  camiada  tanınmasında.  Bu noktada  KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ve  son dönemlerde  Türk Devletler Teşkilatı’nın gayretinin farkındayız.  Tüm dünyanın KKTC’yi tanıyacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

10/11/2023 20:23
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TAGS: Sadık Gardiyanoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Birliği’
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