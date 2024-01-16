Gardiyanoğlu: Bana ne ilaç’ın “i”sinden ne de eczanenin “e” sinden kimse söz etmedi

ads ads ads ads
16/01/2024

ads
Gardiyanoğlu: Bana ne ilaç’ın “i”sinden ne de eczanenin “e” sinden kimse söz etmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Genç Tv’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

“Hasan Taçoy, görevi size devrederken sahte reçete konusunda bilgi verdiğini söylüyor” sözleri üzerine Gardiyanoğlu, “ Kendisini çok severim, abimdir ama böyle bir bilgi bana vermedi” dedi.

“Taçoy’un biz bu işi polise vermeden, reçeteleri yavaş yavaş azaltarak çözecektik” sözlerinin hatırlatılması üzerine de Gardiyanoğlu, “ Bana ne ilaç’ın “i”sinden ne de eczanenin “e” sinden sözedildi” dedi.

Gardiyanoğlu, “ Ben kendisine görevi alırken, abi devam etmemi istediğin bir konu var mı diye sordum. Özel bir konudan söz etti. Bir şey istersen seslen deyip ayrıldı. Sonra onun döneminden bürokratlar odaya geldi. Sosyal Sigortalar Müdürümüz, reçete konusunu açtı. Ben de gerekeni yapmaya başladım” diye konuştu

Öte yandan Gardiyanoğlu, “Yatay işçi geçişini kaldırıyoruz” açıklaması da yaptı

16/01/2024 22:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gardiyanoğlu: Bana ne ilaç’ın “i”sinden ne de eczanenin “e” sinden kimse söz etmedi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.