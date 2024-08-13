Gardiyanoğlu: Başbakanın sosyal hizmetler konusunda büyük hassasiyeti var

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13/08/2024

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Gardiyanoğlu: Başbakanın sosyal hizmetler konusunda büyük hassasiyeti var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,  Kıbrıs Güneş TV’de yayınlanan  Sibel Kolçak’ın  hazırlayıp sunduğu ‘De-Sibel’’  isimli programa konuk olarak bakanlığının sosyal hizmet projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Eylül’de yapılacak  Ulusal Birlik Partisi  Kurultayı’na  ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu  Başbakan Ünal Üstel’e olan desteğini yineleyerek istikrarın önemini  vurguladı.

 “Arkanızda dik duran istikrarlı  bir Başbakanınız varsa çok  daha rahat iş yaparsınız.Başbakanımızın  çalışma hayatı  ve  sosyal hizmetler konusunda büyük bir hassasiyeti var.’’ diyen Gardiyanoğlu, son bir   buçuk yılda güncellenen yasa sayısına da  dikkat   çekti ve bunun  ciddi bir başarı olduğunu  söyledi.

Gardiyanoğlu “ Türkiye  ile olan ilişkilerin en üst  seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Taleplerimiz fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu da  Sayın Başbakanımızın  bir eseridir.Kurultay süresince kırgınlık  küskünlük olmasın. Geçmiş kurultaylardan örnekler alalım. Hepimizin bir gayesi  var o da  KKTC’ye hizmet etmektir, önemli olan  ülkemizdir.” şeklinde konuştu.

13/08/2024 21:30
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TAGS: Gardiyanoğlu: Başbakanın sosyal hizmetler konusunda büyük hassasiyeti var
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