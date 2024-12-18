Gardiyanoğlu: Başsavcılık görüşü doğrultusunda yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokoller iptal edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu BRT’de ’18. Saat’ programına katılarak ülkeye yabancı işçi getirilmesi ile ilgili sıcak gelişmeyi açıkladı.

Bakan Gardiyanoğlu, Başsavcılık’tan gelen olumsuz görüş doğrultusunda yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokolleri iptal ettiğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, “Söz konusu protokoller rahmetli Sonay Adem döneminde başlar. İçerikleri yıldan yıla değişir. Şuanda mevcut protokollerin ilk imzalandığı tarih 2019’dur. Zaman içerisinde her gelen bakan bu protokolleri yeniledi. Bundan yaklaşık 2–3 ay önce protokollerin Çalışma yasasına uyumlu olup olmadığı bana sorulduğundan Savcılık görüşü almamız gerektiğini belirttim. Savcılıktan bir geçen hafta geldi bir de nelerin çalışma yasasına uyumlu olmadığı ile ilgili yazı da bugün öğlen elime ulaştı.

Savcılıktan gelen görüşün bu protokollerle çalışma yasasının uyumlu olmadığı yönünde bilgi geldi. Bugün itibarıyla bu protokollerin iptali ile ilgili müsteşarımız ilgili birliklere yazılarını postalamış durumdadır” dedi.

Bakanlık olarak protokollerin iptali yönünde idari karar aldıklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, “Sonuçta Hukuk Dairemiz de bizim avukatlarımızdır. Bu süreç içerisinde bu konuları kamuoyuna çıkıp da dillendirmedim. Bazı kişiler Gardiyanoğlu protokolleri iptal edecek mi? Naptı? Ne etti? şeklinde soruyor. İlk önce Savcılıktan zemin yazımı almadan çıkıp kamuoyuna yanıltıcı, yanlış bilgi vermekten çekinen, imtina eden biriyim. Yıllardır yapılan bir protokol var. Uygulama var” dedi.

Protokollerin iptalinden sonra Çalışma Dairesi’nin alması gereken tedbirler olduğuna işaret eden Bakan Gardiyanoğlu, “Uygulamalarla ilgili, portalın değişimi, yazılım değişimi, teminatlarla ilgili , hesaplamalarla ilgili almamız gereken tedbirler var.15-20 gün içerisinde bunları tamamlayacağız” dedi.

2022-2023 döneminde 8500 yabancı uyrukluya ön izin verildiği bilgisini paylaşan Bakan Gardiyanoğlu, “Bunu suçlama olarak değil veri olarak söylüyorum. Benim dönemimde de 2023-2024 yılında ise yaklaşık 5400 yabancı uyrukluya ön izin verildi. Yani 1 yıl içerisinde aldığımız tedbirlerle Adamıza yaklaşık 3 bin daha az yabancı uyruklu kişi geldi. Ülkede iş azalmadı. 21 bin 300 iş yerinden 22 bin 15 iş yerine çıktık” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, “Bu protokollerle ilgili tek uyumsuzluk bana avukatlarımın verdiği bilgi. Tek uyumsuzluk yatırılan teminatlarla ilgilidir…Sonuçta Savcılığımız bize diyorsa; iş yasasına göre bu protokoller uygun değildir. Boynumuz yasalar karşısında kıldan incedir. Bu konu bugünlük bir konu değildir. Yaklaşık 1 ay önce gündemime geldi” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, protokollerin iptal edilmesiyle bundan sonra yapılacak çalışmanın ne olacağına ilişkin de bilgi verdi.

Gardiyanoğlu, “22 bin iş yerini, yaklaşık 153 bin çalışanı ve bundan sonraki bu ülkenin çalışma hayatını etkileyecek unsurlardır. Bugüne kadar gelen işlemlerin yapılması talimatını verdim. Kimse bugüne kadar olanlar mağdur olmasın. Şuandan itibaren sistem kapanmıştır. Sistem bugün itibarı ile çizgiyi çekmiştir. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta taraflarla, avukatlarla oturup ne yapabileceğimizi, iş hayatını nasıl kolaylaştıracağımızı, daha güvenli hale getirme gailesi ile yuvarlak masa etrafından bunları konuşacağız” dedi.

Ülkeye gelen yabancı işçilerin zorla para verdiği yönünde aldıkları duyumlar da olduğunu belirten Bakan Gardiyanoğlu, “çok rahatlıkla Mali Polis’e şikayetlerini de yapabilirler” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu bir soru üzerine, “Bu protokoller ta rahmetlik Sonay Adem dönemine kadar gider. Ama bugünkü son şekli 2019 yılından itibaren devam eden protokollerdir. 2019’dan bu yana kaçıncı bakanım bakmam lazım tam net olarak saymadım. Eğer bir kişinin bilinçli olarak suistimali, bilinçli olarak kendi nam ve şerefine çıkar sağlaması herhangi bir şey var ise tabi ki bu da sonuna kadar Mali, Adli Polisimiz tarafından araştırılacaktır. Araştırmaya da açıktır” diye konuştu.