Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için toplandı. İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı oranının yüzde 19,69 olduğunu ancak 19,19 oranını kabul edeceklerini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla bir araya geldi. Komisyonun 18 Eylül’e kadar bir karar alması bekleniyor. Kararın ardından, 29 Eylül’de yapılacak olan İtiraz Kurulu toplantısıyla süreç tamamlanacak ve 30 Eylül’de yeni asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Yeni asgari ücret, 1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, asgari ücretle çalışanlar, zamlı maaşlarını 1 Ekim’de alacaklar.

Komisyonun ilk toplantısında işçi temsilcileri, belirledikleri rakamı dile getirdi ve 19.19 HP (Hayat Pahalılığı) oranını işaret etti.

İşverenler Sendikası’nı temsilen konuşan Ali Başman, sendikadan birçok kişinin yurtdışında görevli olması sebebiyle toplantıya katılamadığını belirtti. Başman, yeni asgari ücretin daha sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için yasadaki belirleyici unsurların önlerine gelmediğini belirterek toplantının haftaya ertelenmesini talep etti.

Gardiyanoğlu: Belirlenecek asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni belirlenecek asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını kaydetti.