Gardiyanoğlu: Bilgi ve belgeleri inceledik. Şikayetimizle birlikte polis teşkilatımıza ilettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu basına da yansıyan reçete dolandırıcılığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Basının ‘Reçete vurgunu’ olarak adlandırdığı yolsuzluğu göreve gelir gelmez ortaya çıkardıklarını belirtti. Gardiyanoğlu, "Bilgi ve belgeleri inceledik ve şikayetimizle birlikte Polis teşkilatımıza ilettik." ifadelerini kullandı

Gardiyanoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Şimdi yetimin hakkını yiyenlerin adalet önünde hesap verdiğini birlikte izleyeceğiz. Sürekli soruluyor, o nedenle buradan tekrar söylüyorum; Bu iş nereye kadar uzanırsa uzansın ve kimin başı yanacaksa yansın sonuna kadar takipçisi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."