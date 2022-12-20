Gardiyanoğlu “Bilim ve Aktivite Merkezi” projesi hakkında açıklama yaptı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi adayı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Lefkoşa Bilim ve Aktivite Merkezi projesi hakkında açıklama yaptı.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi adayı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, gençler arasındaki uyuşturucu sorunun arttığına dikkat çekerek, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanlığı döneminde TÜBİTAK ile gerekli görüşmeler neticesinde Lefkoşa Bilim ve Aktivite Merkezi projesinin hazırladıklarını kaydetti.

Belediye Meclis Üyesi seçilmesi halinde, Lefkoşalı gençlerin yaz aylarında boş zamanlarını geçirecekleri ve gelecek ile ilgili hedeflerini oluşturacakları Lefkoşa Bilim ve Aktivite Merkezi bir an önce hayata geçirilmesi için derhal çalışmalara başlayacağını vurgulayan Remzi Gardiyanoğlu, merkezin yılın büyük bir bölümünde atıl duran Lefkoşa Fuar Alanı’na kurulacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu şunları söyledi:

Ülkemize uygun olan model üzerinde fikir birliğine varılmış, bunun 2/3'ünde atölye çalışmalarının yapılacağı 1/3'ünde ise sergi alanın olacağı bir merkezin bir an önce ülkemiz gençliğinin hizmetine sunulmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

25 Aralık sonrası sizlerin desteği ile seçilmem halinde belediye meclis üyesi arkadaşlarım ile ve belediye başkanının öncülüğünde yılın büyük bir bölümünde atıl duran Lefkoşa Fuar Alanının gençlerimiz için Bilim Ve Aktivite Merkezine dönüştürülmesi için derhal çalışmalara başlayacağım.

Böylece gençlerimiz bilimsel gelişmelerin bu kadar hızlı olduğu bir dünyada boş zamanlarında dikkat ve becerilerini doğru alana yönlendireceklerdir.

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20/12/2022 11:30