Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin çeşitli güncel konuları dile getirdiği konuşmalarla sürüyor.

Gardiyanoğlu: "Kurdeleyi yarın sen keseceksin..."

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Dün Başka, Bugün Başka” konulu güncel konuşma yaptı.

Gardiyanoğlu, CTP’nin hükümette olduğu dönemlerden örnekler vererek, “Dün başka, bugün başka diyenler geçmişi unutmayacak….” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji açılacağında CTP’nin ortalığı yıktığını ancak açılışı CTP’nin Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’nun yaptığını söyleyerek, “Bugün yeni İlahiyat Koleji'ni eleştiriyorsun ama kurdeleyi yarın sen keseceksin Sayın Şahiner…” ifadelerini kullandı.

Sadık Gardiyanoğlu, “Biz bu toplumda bilinçli siyaset yapıyoruz. En büyük farkımız bu… ” diye konuştu.

Elektrik kesintilerinden muhalefeti sorumlu tutan Gardiyanoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

AKSA’ya işaret eden Gardiyanoğlu, “15 yılda AKSA’ya 420 milyon dolar ödenmesine sebep olan sizsiniz… Esas rantçı sizsiniz” ifadelerini kullandı.

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11/04/2023 14:17