Gardiyanoğlu: Bozuk yollar ve altyapı eksiklikleri giderilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na ziyarette, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve partililer eşlik etti.

Sönmezlier Ocağı üyelerine projelerini aktaran Gardiyanoğlu, kaderine terk edilmiş bir vaziyette bulunan Lefkoşa’nın merkez mahallerinin karanlık sokaklarının aydınlığa kavuşacağını, bozuk yolların ve alt yapı eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.

Gençlere yönelik projelerini de paylaşan Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da yeşil alanların çoğaltılacağının altını çizerek, çocuklar ve gençler için ücretsiz spor tesisleri yapılacağının sözünü verdi.

Başbakan Üstel ise, gerek Sönmezliler Ocağı’nın gerekse Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendileri için taşıdığı anlam ve öneme vurgu yaparak, her konuda desteklerinin süreceğini vurguladı.

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24/11/2022 19:32