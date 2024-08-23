Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık

ads ads ads ads
23/08/2024

ads
Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği  (MÜSİAD) Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, Hollanda Heyeti ile birlikte Kıbrıs’ta uzmanlık alanlarına giren konularda yatırım hedefleriyle ilgili ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü de konuşmasında,  MÜSİAD KKTC’nin davetlisi olarak  ülkemizde temaslarda bulunduklarını, Anavatan ile Yavruvatan arasında  güçlü ilişkiler kurmaktan  memnuniyet duyduklarını söyledi. Köklü, KKTC’deki yatırım fırsatları ve ticari birliktelikler  üzerine çalışmalarının ve işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada  MÜSiAD’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MÜSİAD gibi yurtdışından KKTC’ye gelen yatırımcılara  kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Gardiyanoğlu: "Doğru kişilerle doğru  zeminde doğru işler yapılması  arzu ettiğimiz  noktadır. Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Gönül bağımız var. MÜSİAD dünyanın dört bir yanında temsilciliği olan,büyük bir aile" ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye  gelecek olan her yatırımcıya bakanlığı çerçevesinde   her türlü katkıyı ve desteği sağlayamaya hazır olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu: " Unutulmasın ki bu ülkeye yapılacak olan  her türlü  yatırım,   Türk milettinin bu ülkedeki kökleşmesinin  en büyük nişanesidir.  Her yapılan yatırım,  yeni bir istihdamdır, devlete gelirdir, yurt dışından ülkemize gelen her iş insanı bizim dünyaya açılan kapımızdır’’ şeklinde konuştu.t

23/08/2024 09:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.