Gardiyanoğlu: Çalışma Dairesi 6 ilçede denetimlere başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Abdo Okur başkanlığındaki Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği temsilcilerini kabul etti.

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur kabulde yaptığı konuşmada kayıt dışılığın ülkede büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek bu konuda iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında ülkede büyük bir kayıtdışılığın olduğuna inandıklarını kaydederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının ortak bir komitede bu konudaki çalışmalarını sürdürmekte olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu: “Çalışma affı gündeme gelecek”

“Göreve geldiğim ilk günlerde söylediğim gibi en büyük hedeflerimizden biri kayıt dışılığın önüne geçmektir” diyen Gardiyanoğlu, yakında çalışma affının çıkacağının kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu çıkacak olan affın, adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını ayrıca affa başvuracak kişilerin iş yerleri üzerinden başvuracağını anlattı.

“Çalışma Dairesi 6 ilçede denetimlere başlayacak”

Gardiyanoğlu, “Yatırımlarını düzgün yapan, devlete ödev ve sorumluluklarını yerine getiren sıkıntı yaşıyor, kaçak çalışanlar ödüllendiriliyor diye çok şikayet aldık. Biz de hızlı bir şekilde çalışma affını gündeme getiriyoruz. Bu aftan yararlanmak istemeyen ve kayıt dışı çalışma hayatına devam eden işletmeler olursa yaptırımlar uygulanacaktır. Çalışma dairemiz denetimler için 6 ilçede sahada olacak. Bu ülkede kimsenin haksız bir şekilde kazanç elde etmesine bakanlık olarak gönlümüz razı değildir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur, Gardiyanoğlu’na plaket takdim etti.