Gardiyanoğlu, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu sosyal hizmetin güçlendiği toplumların daha güçlü, daha adil ve daha mutlu toplumlar olacağını vurguladı.

Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Gardiyanoğlu, sosyal hizmet alanında her geçen gün daha fazla iyileştirme yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Sosyal Hizmet Günü, bu kutsal mesleğin önemini bir kez daha hatırladığımız, toplumumuza katkı sağlayan tüm sosyal hizmet çalışanlarını onurlandırdığımız önemli bir gündür.

Sosyal hizmet, yalnızca bireylerin değil, toplumların da güçlü, adil ve sağlıklı olabilmesi için temel bir yapı taşıdır. İnsan hakları, eşitlik, adalet ve toplumsal dayanışma gibi evrensel değerleri benimseyerek, sosyal hizmet çalışanlarımız; yaşlılarımızdan engellilerimize, çocuklarımızdan dezavantajlı gruplara kadar her bireye ulaşarak onların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal hizmet alanında birçok projeye imza attık. Yıllardır el atılmayan huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım evleri, özel bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yasaları güncelledik. Bakanlığa bağlı dairelerin teşkilat yasalarını da günün şartlarına ihtiyaç verecek şekilde yeniledik.

Biliyoruz ki, sosyal hizmetin güçlendiği toplumlar, daha güçlü, daha adil ve daha mutlu toplumlar olacaktır.

Sosyal hizmet alanındaki profesyonellerimiz, insan odaklı yaklaşım, empati, sabır ve özveri ile toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bugün, bu kutsal mesleği icra eden toplumumuzun en hassas kesimlerinin yanında yer alarak, onların yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan tüm çalışanlarımızın emeklerini takdir ediyor, onların toplumumuz için gerçekleştirdiği değerli katkılardan ötürü kutluyorum.”