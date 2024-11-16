Gardiyanoğlu: Elektronik etiket tüzüğü yakın zamanda hayat bulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Mevlut Avcı başkanlığındaki Özgür İş İnsanları Derneği yetkililerini kabul etti.

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16/11/2024

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Gardiyanoğlu: Elektronik etiket tüzüğü yakın zamanda hayat bulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Mevlut Avcı başkanlığındaki Özgür İş İnsanları Derneği yetkililerini kabul etti.

İş dünyasının sorunlarının ele alındığı görüşmede Bakan Gardiyanoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı Elektronik Etiket Tüzüğü’nün yakın zamanda hayat bulacağını ve belli ürünlerde çevrimiçi bir denetlemenin gerçekleşeceğini anlattı.

Çalışma Dairesi’nin her türlü ihbarı değerlendirip gerekeni yaptığını dile getiren Gardiyanoğlu, herkese kurallara uyma çağrısı yaptı.

16/11/2024 17:08
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TAGS: Gardiyanoğlu
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