Gardiyanoğlu, Emeklilik ve Prim Desteği Konularında Çalışmaları Açıkladı

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15/01/2024

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Gardiyanoğlu, Emeklilik ve Prim Desteği Konularında Çalışmaları Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık  Gardiyanoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2008 öncesi işe girenlerin emeklilik hususuyla ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Prim desteğiyle ilgili, özellikle üretim sektörü için çalışmaya başladıklarını belirten Gardiyanoğlu, esnafın yaşatılması için de desteğe önem verdiklerini belirtti.

Maaşına karşılık yatırılmayan primler konusunun kendisi için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bununla ilgili de tek tahakkuk fişi üzerinden yatırım konusunda çalıştıklarını söyledi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelenlere konut ve yol masraflarının karşılandığını, bu anlamda ücret farklılaştırması çalışmasının da masada olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, oybirliği arayan ve bilgiyi paylaşmayı seven biri olduğunu anlattı.

 

15/01/2024 16:20
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TAGS: Sadık Gardiyanoğlu, haber, kıbrıs
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