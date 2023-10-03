Gardiyanoğlu: En büyük sıkıntı ilaca erişim

Cumhuriyet Meclisi’nde milletveklillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, ilaç soruşturması için yorum yapamayacağını ancak ülkede 440 eczacı ve 950 serbest hekim olduğunu, tümünün sosyal sigortalarla anlaşması olmadığını ve bu kişilere linç girişimini doğru bulmadığını, soruşturmayı basından takip ettiklerini söyledi.

Ödemelerin büyük olduğunu ancak en büyük sıkıntının ilaca erişim olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, reçete zorunluluğu getirildiğiyle ilgili eleştiriler yapıldığını ancak bazı kişilerin bunu kötü yönde kullandığını anlattı, bu yüzden 1 Kasım’dan itibaren kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alanların reçeteleri ile devlette ilaç bulamaması halinde 291 anlaşmalı eczaneden ilacın bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sigortalar ile 92 anlaşmalı serbest hekimin olduğunu ancak bunun artırılması için çalıştıklarını, amacın vatandaşların, kronik hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 2024 yılı içinde hayat bulacağını, anlaşmalı hekimlerle gereken görüşmelerin yapıldığını, sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, gereken iradeyi ortaya koyduğunu, elini taşın altına koyduğunu, geçmiş dönemlerle ilgili değil, kendi atacağı adımlarla bilgi verebileceğini söyledi, ilaç soruşturmasıyla ilgili ortaya koyduğu iradeyi her alanda ortaya koyacağını kaydetti.

Eylül ayından bugüne ilaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bakanlığın görevinin, hastaları, vatandaşları mağdur etmeden, sigortalıların parasını korumak olduğunu belirtti.