Gardiyanoğlu: Ergüçlü ülkemizin ve medya sektörünün değerli isimlerinden biriydi

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15/08/2023

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Gardiyanoğlu: Ergüçlü ülkemizin ve medya sektörünün değerli isimlerinden biriydi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı yayımladı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk basınının öncü isimlerden olan duayen gazeteci- yazar ve KKTC sevdalısı Süleyman Ergüçlü’nün zamansız vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Süleyman Ergüçlü ülkemizin ve medya sektörünün önemli isimlerinden birisiydi. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim.”

15/08/2023 10:04
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TAGS: Gardiyanoğlu, haber, kktc,
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