Gardiyanoğlu, Gazimağusa’daki personelinin yeni yılını kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni yıl dolayısıyla bölgelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Gazimağusa’da bakanlığına bağlı hizmet binalarını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat da eşlik etti.