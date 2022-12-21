Gardiyanoğlu: Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

Gardiyanoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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21/12/2022

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Gardiyanoğlu: Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan kanlı saldırıların ve soykırımın üzerinden 59 yıl geçti, bu acıyı unutmadık. Unutmayacağız… Bugün özgür ve bağımsız devlet olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz.  Bize bu toprakları emanet eden şehitlerimizin, emsalsiz mücadelesinden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürümekteyiz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz, şad olsun.”

21/12/2022 15:04
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