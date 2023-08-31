Gardiyanoğlu: “Güncelliğini yitirmiş yasalar ivedilikle güncellenecek”

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31/08/2023

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Gardiyanoğlu: “Güncelliğini yitirmiş yasalar ivedilikle güncellenecek”

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KTAMS heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Bakanlığı’nın çalışma hayatının kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, çalışma hayatındaki sıkıntılarla, kamu yararı için birlikte ne yapabilirizi konuşmak ve bazı yerlerde bozulan çalışma barışını yeniden birlikte sağlayabilmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

Çalışanların haklarının savunulması adına sendikalarla işbirliği yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bengihan, Bakan Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, amacına hizmet etmeyen güncelliğini yitirmiş bakanlıkla ilgili yasaların ivedilikle güncelleneceği gerektiğine dikkat çekti ve uzlaşarak yol alacaklarını söyledi.

“Tüm sendikalar benim için eşittir” diyen Gardiyanoğlu, birleştirici, uzlaşıcı ve insan odaklı bir çalışma yürütmek istediğini belirterek, “Birlikte daha yürüyecek çok yolumuz var.” dedi.

31/08/2023 14:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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