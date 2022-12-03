Gardiyanoğlu: Hamitköy Doğa Parkı’nı inşa edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da sosyalleşme alanı olmadığına işaret ederek, “Hamitköy Doğa Parkı’nı inşa edeceğiz” dedi.

Gardiyanoğlu, 25 Aralık yerel yönetim seçimlerine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Lefkoşa’da büyüyen, aile ve iş hayatı kuran biri olarak, apartmanlaşan Lefkoşa’da sosyalleşecek alanların olmadığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, “işgal altında” olan yeşil alanlar olduğunu ve Hamitköy Gölet Bölgesi’nde bisiklet yürüyüş yolları kafeleri doğa izleme noktalarıyla tamamlayacakları ciddi bir projeleri olduğunu kaydetti.

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03/12/2022 12:24