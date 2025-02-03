Gardiyanoğlu: ''Hedefimiz bir ay içinde tüm otelleri denetlemektir''

Cumhuriyet Meclisi'nde Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers'ın konuşmasını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Bolu’daki yangından hemen sonra talimat vererek müfettişleri tüm ilçelerde, otellerden başlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği teftişlerine yönlendirdiğini, geniş çaplı denetimlerin önümüzdeki perşembeden itibaren başlayacağını açıkladı. Gardiyanoğlu, hedefleri bir ay içinde tüm otelleri denetlemek olduğunu ifade etti.

Bolu’daki yangından hemen sonra talimat vererek müfettişleri tüm ilçelerde, otellerden başlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği teftişlerine yönlendirdiğini söyleyen Gardiyanoğlu, geniş çaplı denetimlerin önümüzdeki perşembeden itibaren başlayacağını dile getirdi.

Gardiyanoğlu hedeflerinin bir ay içinde tüm otelleri denetlemek olduğunu belirtti.

Bu denetimlerde, elektrik tesisatları, acil çıkış kapıları, yangınla mücadele gibi konulara öncelik verileceğini söyleyen Gardiyanoğlu ayrıca inşaat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki tüm firmaların, düzenli olarak iş sağlığı güvenliği raporları göndermesinin zorunlu kılındığını söyledi.

Gardiyanoğlu, bu raporları alan müfettişlerin rastgele denetimler de yapacağını anlattı.

Gardiyanoğlu, binaların yangın standartlarına uymaması halinde koçan alamadığını da dile getirdi.