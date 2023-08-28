Alüminyum Doğramacılar Derneği temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sektörün sıkıntılarını Bakan Gardiyanoğlu’na aktaran Alüminyum Doğramacılar Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay, sektörde kayıt dışı iş gücü ve haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını belirterek denetim için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu: "Hem çalışanı hem işvereni korumak asli görevimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, sektörün sorunlarını iyi bildiğini kaydederek, en büyük hedefinin kayıt dışı iş gücünü sıfırlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Muhaceret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında entegre bir şekilde çalışan online sistemle yabancı uyruklu çalışanların ülkeye giriş ve çıkışlarının takip edildiğini anımsatan Gardiyanoğlu, kayıt dışı iş gücünü ortadan kaldırmak için denetimlerin daha da artacağını kaydetti.

Kayıt dışı iş gücünün piyasada devlete karşı yükümlülüğünü layıkıyla yerine getiren işverenler için haksız rekabat yarattığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, 6 Şubat tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından, Türkiye’den gelen iş gücünün ülkeden ayrıldığını ve ülkedeki ara eleman ihtiyacının üçüncü dünya ülkelerinden gelen yabancı uyruklu çalışanlarla karşılandığını belirtti.

Yurt dışından eleman getirme konusunda çalışma izin işlemlerini kolaylaştırmak için Bakanlığın Ticaret Odası, Sanayi Odası, Müteahhitler Birliği başta olmak üzere paydaş örgütlerle iş birliği yaptığını ve protokoller imzaladığını söyleyen Gardiyanoğlu, yurt dışından gelen yabancı uyruklu işçilerin insani şartlarda ön izinle getirilmesi amacıyla ilerleyen günlerde yine paydaş örgütlerle bir araya geleceği bilgisini verdi.

Denetimin bir takım işi olduğunu önemle vurgulayan Gardiyanoğlu, Bakanlık ve paydaş örgütlerin iş birliği ile denetimlerin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hem çalışanı hem işvereni korumak en asli görevimiz" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, "Hassasiyetle kayıt dışı iş gücünü sıfırlamak için çalışacağız, kararlıyız " ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.