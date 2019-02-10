Gardiyanoğlu: Hiç kimse UBP üyesinin kılına dokunamaz!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, hiç kimsenin, UBP Genel Başkanı’nın değil, tek bir UBP üyesinin bile yaptığı eleştirilerden dolayı kılına dokunamayacağını söyledi.

UBP Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIBTEK’in hükümetten habersiz çalışanların maaşlarına zam yaptığı gerekçesiyle hükümeti eleştiren UBP Genel Başkanı’na çirkin bir yaklaşımla saldırdığını kaydederek, UBP Genel Başkanı’nı gök kubbeyi başına yıkmakla tehdit ettiğini belirttiği Özkıraç’a “ hade dene de gör bakalım ne olur” dedi.

UBP’nin demokrasiye bağlı, halkına, tüm kuruluşlarına saygılı bir parti , KKTC’nin mayası olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Partimiz şu anda, 21 milletvekili ile parlamentonun en büyük grubuna sahiptir ve ana muhalefet partisidir. Partimizin bu dönemde üstlendiği görev, yanlışlar karşısında muhalefet yapmak ve bunların düzeltilmesi için uğraş vermektir” dedi.

Gardiyanoğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın da bu bağlamda hükümet, ilgili Bakan ve KIBTEK’e bazı eleştiriler yönelttiğini hatırlatarak, “El-Sen Başkanı Özkıraç, çalışanların haklarını savunmak veya KIBTEK’in yaptıklarını istediği gibi değerlendirme hakkına sahiptir. Doğal olarak UBP’yi de eleştirebilir ama Genel Başkanımızın değil, tek bir UBP’linin bile kılına dokunamaz. Dokunurum diyorsa denesin de görelim” dedi.

“UBP olarak kavgadan değil kardeşlikten yanayız ama böylesi saldırılara da demokrasimiz ve halkımız adına pabuç bırakacak değiliz” diyen Gardiyanoğlu, EL-SEN Başkanı’nı, şık olmayan tehditlerden vazgeçerek, akıl, mantık, demokrasi ve kardeşlik yoluna davet etti.