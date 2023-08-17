Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yeni Yönetim Kurulu ile ilk toplantısını yaptı

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17/08/2023

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Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yeni Yönetim Kurulu ile ilk toplantısını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı  Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya gelerek ilk toplantısını yaptı.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde yer alan toplantıda söz alan Gardiyanoğlu, yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

   Çalışma hayatında hem işveren hem da çalışan olarak  tecrübe sahibi  olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nda, hem iştirakçilerin hem de çalışanların menfaatlerinin korunması ile ilgili  yapılan yasal düzenlemeler ve yaşanan sıkıntılar  hakkında yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

8 Ağustos 2023 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından atanan yeni  İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper başkanlık ediyor.  Yönetim kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, en çok iştirak sahibi üyesi bulunan iki işçi federasyonu olan TÜRKSEN ile HÜRİŞ  temsilcisi ve en çok iştirak sahibi üyesi  bulunan işveren sendikası olan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri bulunuyor.9 kişilik yeni yönetim kurulu, iki yıl boyunca görev yapacak.

17/08/2023 14:32
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