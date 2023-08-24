Gardiyanoğlu: Kayıt dışı iş gücü ile mücadelemiz başladı

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24/08/2023

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Gardiyanoğlu: Kayıt dışı iş gücü ile mücadelemiz başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile bir toplantı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, ülkedeki  kayıt dışı iş gücü sorunu ve alınması gereken tedbirler ele  alındı.

Gardiyanoğlu, “Paydaşarımız olan Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizdeki kaçak iş gücü ile mücadelemiz başlamıştır. Bu soruna artık geçit vermeyeceğiz sonuna kadar kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

24/08/2023 16:37
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TAGS: Sadık Gardiyanoğlu, haber, kıbrıs
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