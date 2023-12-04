Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yücetürk, federasyon olarak engelli bireyler için ekonomik ve sosyal açıdan yıllardır mücadele ettiklerini ifade ederek 14 maddelik talepler listesini Gardiyanoğlu’na sundu.

2006 yılından bu yana tek bir engellinin kamuya istihdam edilemediğine dikkat çeken Yücetürk, engellilerin sorunlarının çözülmesinde koordinatör bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na engelli istihdamının önünün açılmasında büyük görev düştüğünü söyledi.

Engellilerin sorunlarını çözecek bir Engelli Dairesinin kurulması gerektiği görüşünü paylaşan Yücetürk, engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinerek 2016 yılında İmar Yasası altında engelli standartları tüzüğünün çıktığını ancak hiçbir şey yapılamadığını kaydetti.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri’nin eksikliklerinin giderilmesi ve yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’inin acilen tamamlanmasını talep eden Yücetürk, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altındaki tüzüklerin iyileştirilmesini istedi.

-Gardiyanoğlu: “Engelli bir bireye iş vermek bir lütuf değil, hizmettir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, kamuya 30 engellinin istihdam edildiğini ve bu istihdam listesinin sivil toplum örgütlerinden iletildiğini ifade etti. Ocak ayında 20 engelli kişinin daha kamuya istihdam edileceğini kaydeden Gardiyanoğlu sayının 50’ye tamamlanacağını söyledi.

Devlet olarak engelli bireylere katkı yaptıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, “Engelli bir bireye iş vermek bir lütuf değildir, bir hizmettir." şeklinde konuştu.

Engelsiz Yaşam Evi’nin ihale sürecini yakından takip ettiğini, "30 Aralık gecesi ışıklarını açacağım" sözünü yerine getirmek için çalıştığını belirten Gardiyanoğlu, yaşam evinin 2024 yılında faaliyete girmesinde kararlı olduğunu, Yaşam Evi’nde Vakıflar İdaresi, KEİ ve özel sektör işbirliği ile bir yönetim kurulacağını söyledi.

Rehabilitasyon merkezlerinin eksikliklerini yerinde gördüğünü ve hassasiyetinin bulunduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, merkezlerin ihtiyaçlarının tamamlanması ve engelliler ile ilgili yasal mevzuatın iyileştirilmesi konusunda da üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.

2024 yılında Yenierenköy bölgesine bir on sekiz yaş üstü rehabilitasyon merkezi kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Gardiyanoğlu, engelli sorunlarının lafla değil icraatla çözülebileceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi’ne kayıtlı, yanında bakıcısı olan engellilere bakıcıları için devlet tarafından sosyal güvenlik desteği verilmesi için İhtiyat Sandığı Dairesi ile işbirliği içinde çalışma başlattıklarını kaydederek, benzer desteğin otizmli bireylerin gölge öğretmenleri için de yapılabileceğini sözlerine ekledi.