Gardiyanoğlu: Kronik hastaların reçeteleri 6 ay geçerli olacak

İçişleri Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “reçete vurgunu” dosyası nedeniyle bazı eczanelerin sigorta reçetesi ile ilaç vermeyeceği yönünde dedikodular olduğunu böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi.

Bakanlık olarak bu yönde her hangi bir genelgelerinin olmadığının altını çizen Gardiyanoğlu “Hastalarımız periyodik ilaçlarını rahatlıkla alabilirler. İşlemlerine devam edebilirler” dedi.

Öte yandan Gardiyanoğlu kronik hasta reçetelerini 6 ay geçerli olması yönünde talimat verdiğini cuma gününe kadar resmileşeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun konuşması şöyle:

Üzülerek görüyorum ki bazı eczacı arkadaşlar reçete olayının kapandığını ilaç verilemeyeceğini dedikodular yayıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu güne kadar ki rutin işler neyse herkesin ilaca ulaşımıyla ilgili hiçbir kısıtlamamız yoktur.

“Kronik hasta reçeteleri 6 aylık olacak”

Bürokratlarıma bugün sabah itibariyle bir talimat verdim. Kronik hasta olanların reçeteleri 1 ay değil 6 ay geçerli olacak bunun çalışması cumaya kadar bitecek ve büyük bir ihtimalle cuma günü bunun resmi anlamda duyurusunu yapacağız.