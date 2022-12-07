Gardiyanoğlu: Lefkoşa şu anda boş bir tuval

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir tv programında değerlendirmelerde bulundu. Lefkoşa’nın şu anda boş bir tuval olduğunu özellikle Haspolat ve Surlariçi’nin Lefkoşa’nın üvey evladı gibi durduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’yı sıfırdan imar etmek için adayım” dedi.

“HAYAL SATMIYORUM”

LTB’nin uluslararası tanınan tek şehrimiz olduğuna vurgu yapan Gardiyanoğlu, “Bu tanınmışlığı kullanmamız lazım” dedi ve projeleri için LTB’de öz kaynak olmadığının altını çizdi. Gardiyanoğlu, kaynağa en yakın kişinin kendisi olduğunu ve bu konuda herhangi bir sorunlarının olmadığını da kaydetti ve projelerin fonlamaları ile ilgili Avrupa Birliği’nden (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi ile görüştüğünü ekledi. Kaynak konusundan onay aldığını dile getiren Gardiyanoğlu, “Ben kendime, projelerime ve kararlılığıma güvenirim. Ben hayal satmıyorum, projeleri ile ilgili tarih verebilen tek aday benim” diye konuştu.

“TÜM PROJELER HAYAT BULACAK”

Lefkoşa İmar Planı’nın altı yıldır revize edilmeyi beklediğini hatırlatan Gardiyanoğlu, “Üç kademeyle imar planını yapacağız ve belediyenin gelirlerini arttıracağız” ifadelerini kullandı ve gerekli kaynak aktarımı ile tüm projelerin hayat bulacağına vurgu yaptı. 52 yeşil alanı Lefkoşa halkının kullanımına açacaklarını kaydeden Gardiyanoğlu, birçok iş insanının sponsor olmaya hazır olduğunu kaydetti. Lefkoşa’daki trafik sorununa dair de açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, 6 kilit noktada trafikte alt- yapı ve üst yapı sorunlarının çözülerek, Lefkoşa trafiğinin rahatlayacağını ekledi.

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07/12/2022 19:01