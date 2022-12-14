Gardiyanoğlu: “Lefkoşalı’nın çilesini bitirmek için adayız”

UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu Yakın Doğu İlkokulu ve Okul Öncesi Bölümü ile Yakın Doğu Koleji’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde kendisine okul müdürlerinin de eşlik ettiği Gardiyanoğlu, bu okullarda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Sorulara yanıt verirken yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin bölgelerindeki eğitim kurumlarına gereken önemi vermesi gerektiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, eğitim kurumları aksayan bir beldenin, hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir yerleşim birimi olarak sayılması gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, maddi katkı sağlanması yönündeki yasal zorunluluk dışında, Lefkoşa bölgesindeki tüm okulların fiziki yapılarının düzeltilmesi için okul yönetimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı için ortak hareket etme planları bulunduğuna işaret ederek, bu yönde ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlamaktan geri kalmayacaklarının altını çizdi.

Gardiyanoğlu, trafiğin tüm Lefkoşa’nın sorunu ve çilesi haline geldiğine de değinerek, “İşte biz bunun için, Lefkoşa’mızın içerisine düşürüldüğü çilenin sona ermesi için adayız. Kimsenin Lefkoşa’mızı bu duruma düşürmeye, Lefkoşalı insanımıza da bu çileleri yaşatmaya hakkı yoktur” vurgusu yaptı.

Sadık Gardiyanoğlu, çok güzel işler yapmak mümkün iken sırf ideolojik kaygılar nedeniyle koskoca bir şehrin insanlarına mahrumiyet yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığı söyledi.

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14/12/2022 17:39