Gardiyanoğlu: “LTB araçlarına lastik alacak durumda değil”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB’nin borcunun katlanarak büyüdüğünü ve belediyenin araçlarına lastik alacak durumda olmadığını savunarak, on yılda kapatılamayan borcu iki buçuk yılda kapatacağını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

LTB’nin borcunun katlanarak büyüdüğünü, Cemal Bulutoğluları’nın başkanlığı döneminde 86 milyon TL olan borcun şu an 334 milyon 580 bin 416 TL söyleyen Gardiyanoğlu, LTB’nin on yılda kapatamadığı borcu iki buçuk yılda kapatacağını savundu.

Mali kaynaklarının da bulunduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, 8 yıldır UBP İlçe Başkanlığı yaptığını anımsatarak, “Bir projenin nasıl hayalden gerçeğe dönüştüğünü en iyi bilen kişi bizleriz” dedi.

-“ LTB’nin 334 milyon 580 bin 416 TL mevcut borcu var”

Gardiyanoğlu, “Asfalt ve parkeleri yamalayan düşünce ile tartışmam, 8 yılda Lefkoşa nereden nereye geldi? Sayın Fellahoğlu belediyeyi mevcut başkana 112 milyon TL borç ile devretmişti. Şu anda LTB’nin 334 milyon 580 bin 416 TL mevcut borcu var. Özel sektöre olan borcun ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. LTB şu an araçlarına lastik alacak durumda değil” diye konuştu.

-“Sosyal medya belediyeciliği Lefkoşa’da tutmuyor”

Cemal Bulutoğluları yönetiminde LTB’nin 86 milyon TL borcunun Kadri Fellahoğlu’nun 16 aylık sürecinde 112 milyon TL’ye yükseldiğini yineleyen Gardiyanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut başkan ‘ilk yılım mali disiplin ve personeli toparlama’ diyerek yola çıktı ve dördüncü yılında projelere başlayacağını söyledi. 2018 yılında ‘Perişan bir belediye aldım bana bir dönem daha verin’ dedi. Üzerinden 10 yıl geçti, beğenmedikleri Cemal Bulutoğluları’nın yaptığı belediyede hizmet veriyor, araçlarını kullanıyorsunuz. Bulutoğluları’nın döneminde yapılan kanalizasyonların üzerine yeni hatları bile tamamlayamamışken on yıl sonra tekrar adayım diyerek Lefkoşa halkından ne isteyeceksiniz? Sosyal medya belediyeciliği Lefkoşa’da tutmuyor. Sizin on yılda başaramadığınız, 4 katına çıkarttığınız borcu iki buçuk yılda sıfırlayacağım”

Bu habere tepkiniz:



02/12/2022 18:36