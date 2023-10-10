Gardiyanoğlu, mevkidaşı Işıkhan ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

Ankara’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Sadık Gardiyanoğlu’na, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Müsteşar Serkan İlseven, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ve Muavin Konsolos Ömür Gedikoğlu eşlik etti.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a da Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İhsan Esen, Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel müdürü Samet Güneş ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.

Çalışma yemeğinde, TC-KKTC arasında çalışma, iş güvenliği konularında ortak projeler ele alındı.