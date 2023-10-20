Gardiyanoğlu: Olayı çok basite indirgemeye çalışanlar var…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “sahte reçete” soruşturmasının 10 gün içinde sonlanabileceğini söyledi.

Gardiyanoğlu, soruşturmada polisin soruşturduğu tek noktanın ilacın hastaya erişip erişmediği ile ilgili olduğunu bu nedenle 10 gün içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Kıbrıs TV’de yayınlanan programda konuşan Gardiyanoğlu, “50’ye yakın polis araştırma yapıyor.

Olayı çok basite indirgemeye çalışanlar var. Polis sadece hastanın o ilaca erişip erişmediğine bakıyor. Reçetelere ekstra yazılan ilaçlar tarlalardan ovalardan çıkan ilaçlardır. Esas konu fazla yazılan ilaçlardır. Reçetelerin üstünde doktorun imzası, kaşesi ve mührü var. Bu etapta doktor da araştırılıyor el yazı örneklerine bakılıyor.” dedi.

Gardiyanoğlu, kamuoyunda bazı grupların doktor ve eczacılara karşı linç girişimi olduğunu ve bunu protesto ettiğini ifade etti. Soruşturmanın başında polisin bütün reçeteleri incelediğini, artık 2-3 tane bile usulsüz bulunsa soruşturma başladığına işaret eden Gardiyanoğlu bu nedenle polisin artık hızlandığını söyledi.