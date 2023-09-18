Gardiyanoğlu, PGM Müdürü Kuni’yi ziyaret etti

ads ads ads ads
18/09/2023

ads
Gardiyanoğlu, PGM Müdürü Kuni’yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “reçete vurgunu” dosyasını Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile görüştü. Bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne giden Gardiyanoğlu, “Polis genel müdürümüzden soruşturmanın devamı hakkında bilgi almaya geldik. İlk gün ne söylediysek arkasındayız, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Dairesi Müdürü Tahir Serhat, geçtiğimiz hafta doktor-eczacı-ilaç deposu sahibi üçgeni arasında kurulan iş birliği ile devletin dolandırıldığını ortaya koyan belgeleri PGM’ye vererek kurum adına şikayetçi olmuştu.

18/09/2023 14:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gardiyanoğlu, PGM Müdürü Kuni’yi ziyaret etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.