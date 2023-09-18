Gardiyanoğlu, PGM Müdürü Kuni’yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “reçete vurgunu” dosyasını Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile görüştü. Bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne giden Gardiyanoğlu, “Polis genel müdürümüzden soruşturmanın devamı hakkında bilgi almaya geldik. İlk gün ne söylediysek arkasındayız, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Dairesi Müdürü Tahir Serhat, geçtiğimiz hafta doktor-eczacı-ilaç deposu sahibi üçgeni arasında kurulan iş birliği ile devletin dolandırıldığını ortaya koyan belgeleri PGM’ye vererek kurum adına şikayetçi olmuştu.