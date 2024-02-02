Gardiyanoğlu: Prim desteği kapsamının genişletilmesi konusunda gerekli çalışmayı yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası heyetini kabul ederek görüştü.

Kabulde konuşan Bakan Gardiyanoğlu, prim desteği kapsamının genişletilmesi konusunda gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu heyetiyle birlikte ziyaret eden Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, asgari ücretin yükselmesi ile birlikte yeni maliyetlerin ortaya çıktığını belirterek, prim destek ödemeleri ve tedarikçilerin durumunu gündeme getirdi.

Deniz, İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan yapılan destek ödemelerinin daha bütünlüklü ve kapsayıcı olarak verilmesi yönündeki taleplerini de iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, yeniden bir değerlendirme yapmak için Şubat ve Mart ayı yatırımlarından ortaya çıkacak verilerin son derece önemli olduğunu söyledi.