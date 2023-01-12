Gardiyanoğlu: Saygı ve özlemle anıyoruz

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12/01/2023

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Gardiyanoğlu: Saygı ve özlemle anıyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölümünün 11’nci yıl dönümünde yayınladığı mesaj ile andı.

Denktaş’ın cesareti, kabiliyeti ve vatan aşkıyla yalnızca Kıbrıs’a değil tarihe adını yazını yazdırmış bir lider olduğundan söz eden Gardiyanoğlu, “Yaşadığı çağı doğru okumuş, iyi kavramış, değerlerine bağlık kalarak Kıbrıs Türk halkımı topluluk noktasından devlet sahibi olma noktasına taşımış liderimiz Rauf Denktaş’ı ölümünün 11’nci yılında saygı ve özlemle anıyorum” mesajını verdi.

 

12/01/2023 17:34
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TAGS: Gardiyanoğlu: Saygı ve özlemle anıyoruz
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