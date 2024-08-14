Gardiyanoğlu: Sosyal hizmetler ülkemizde bilinen ama konuşulmayan bir alan

ads ads ads ads
14/08/2024

ads
Gardiyanoğlu: Sosyal hizmetler ülkemizde bilinen ama konuşulmayan bir alan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güneş Web TV'de konuk olarak katıldığı programda, bakanlığının sosyal hizmet projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çağıner Vakfı ile güzel bir işbirliği içinde,  Haspolat’ ta Sevgi Evi Projesi’ni tamamlamak üzere  olduklarını belirten Gardiyanoğlu, devletin bakımı ve koruması altındaki çocuklara yönelik olarak; Avrupa standartlarında  modern bir tesisi  Ekim ayı sonunda açmayı planladıklarını ifade etti. 

"Sosyal hizmetler ülkemizde bilinen ama çok konuşulmayan bir alan. 2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettik. Demirhan’daki  Engelsiz Yaşam Evi, yıllardır atıl durumdaydı,  orada yaşanan hırsızlık olayından dolayı merkezin mekanik ve elektrik altyapısı çok ciddi zarara uğratılmıştı. İhalesi tamamlandı.  Ekim başı gibi orayı da yetiştirebilirsek eğitime  açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu tesiste  görev alacak öğretmenlerle ilgili , Maliye Bakanlığı ile de merkezde verilecek bakım ve temizlik hizmeti ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yıllardan sonra bu tesisi halkımıza kazandırmak istiyoruz. Merkez Bankası, Planlama İnşaat Dairesi, ilgili sivil toplum örgütleri  hepimiz seferber olduk. Bina nihai temizlik aşamasına gelecek  ve Yaşam Evi’nde yaşam başlayacak." şeklinde konuştu.

Kalkanlı Yaşam Evi’ne  de çok ciddi yatırımlar yapıldığını, 30’a yakın yeni klima takıldığını,  binanın merkezi ısıtma sisteminin  yenilendiğini ve  70’e yakın odanın  tadilatının yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti  KEİ Ofisi tarafından ayrılan kaynakla, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaklaşık 7 milyonluk bir ihaleye çıkıldığını söyledi.

Dış çatı tamiratı ve izolasyonu yapılan binanın  iç tadilatının da devem ettiğini belirten Gardiyanoğlu,  yaklaşık bir ay sonra Kalkanlı Yaşam Evi’nin hem demirbaşı hem de binasıyla  yaşlılara  çağdaş ve hijyenik bir hizmet verecek bir tesis haline geleceğini kaydetti. Yaşam Evi’ndeki personel sayısının da artırılacağını söyleyen Gardiyanoğlu,  "Hepimiz bir gün yaşlanacağız.  Yaşlılarımıza hizmet veren tesislerin  hep ihmalle ve kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz.  Kalkanlı Yaşam Evi gerçekten bir yaşam evi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin de tadilatının yapıldığı bilgisini veren Gardiyanoğlu, merkezin yenilerek Eylül ortasında  hizmete açılacağını belirtti.

Mağusa’daki  İrfan Nadir 18 yaş Üstü  Rehabilitasyon  Merkezi’ndeki gençlerin halkla kaynaşması için, merkezde hizmet veren  Down Kafe’nin  tadilatının da  10 gün içinde tamamlanacağının müjdesini veren Gardiyanoğlu, KKTC’de 400’e yakın  otizmli çocuğun olduğuna ancak bir otizm merkezinin bulunmadığına dikkat çekerek otizmli çocuklar için bir merkez açmak için incelemeler yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını da söyledi.

Yıllardır yılan hikayesine dönen, inşaatı yarım kalan Lapta Huzurevi için de gerek yerel kaynaklardan gerekse devlet özel işbirliği ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gardiyanoğlu ,  Lefke ilçesinde de Zakkum Tatil Köyü olarak bilinen tesisi otel konseptinde bir  huzurevine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı. 

"Bunların hepsini hayırsever insanlarla, gönüllü kişilerle, özel  ve devlet işbirliği ile yapıyoruz. Gönüllü bir işverenimiz  Sosyal Hizmetler Dairesi’ne  engellilerimiz için 2 araç bağışında bulundu.  Önümüzdeki ay  3 araç  daha  bağışta bulunulacak." diyen Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatları ve desteğiyle,   adanın her tarafında, sosyal hizmet veren tesislerin aktif hale getirilmesi ve  güçlendirilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Yürürlüğe giren Muhaceret  Affı konusunda da bilgi veren  Bakan Gardiyanoğlu bu  affın diğer aflardan farklı olduğunu,  başvuracak kişilerin çalışma hayatına dahil olması gerektiğini hatırlattı.

Şu ana kadar   1400’e yakın başvuru  yapıldığı bilgisini aldığını kaydeden Gardiyanoğlu,  bir şekilde kayıt dışına düşen herkesin  bu affa başvurabileceğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu af ile birlikte istatistik verilerin ortaya çıkacağına da vurgu yaprak, çalışma hayatına dair önemli  bir  veri toplanacağını  kaydetti.

Af süreci tamamlandıktan sonra çıkarılacak derslerin önemli olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu: ‘‘Bu ülkeye  her getirdiğiniz kişiden  işveren ve devlet de sorumludur. Çalışma hayatı ile ilgili ciddi  tedbirlerimiz var ve bunları sıklaştıracağız. Ne yaptığımızı  biliyoruz.” dedi.

14/08/2024 18:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gardiyanoğlu: Sosyal hizmetler ülkemizde bilinen ama konuşulmayan bir alan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.