Gardiyanoğlu: Sosyal sigortalı emeklisinin maaşları İyileştirilecek

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08/01/2025

Gardiyanoğlu: Sosyal sigortalı emeklisinin maaşları İyileştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Haber ve Ötesi” programına konuk oldu.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, yeni yapılacak yasa ile sosyal sigortaların daha güçlü hale geleceğini, 2025'in ortasından sonra sosyal sigortalı emekli maaşlarının iyileştirileceğini ve emeklinin artık boynunun bükülmeyeceğini belirtti. Gardiyanoğlu, bu konuda çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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