Gardiyanoğlu: ''Su fırlatma olayını tasvip etmediğini söyleyen CTP’li milletvekilleri var''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlar Kurulu’nun hemen ardından BRT Canlı Yayınına katıldı Bugün mecliste yaşananlar resmen rezaletti. Bir kadın vekil tarafından meclis başkanına saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Şu bilinsin ki, meclis bir hafta ara verdik. Pazartesi Günü Ziya Öztürkler bu meclisi açacak” dedi Gardiyanoğlu, “ İki oy iptal olsa da Ziya Öztürkler kazanıyor. Öztürkler bu meclisin başkanıdır. Su atma olayın tasvip etmeyen CTP milletvekilleri var. Muhalefeti soğukkanlılığa davet ediyoruz. Unutmasınlar ki, Meclis Başkan yardımcısı seçilmesi için bizim oylarımıza ihtiyaç var. Sonucu ne olursa olsun biz pazartesi meclisi açacağız” diye konuştu.

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