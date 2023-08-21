Gardiyanoğlu: Üzerimize Düşen Her Görevi Yerine Getirmeye Hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da hazır bulundu. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca inşaat sektörünün ülkenin lokomotiflerinden biri olduğunu kaydederek ilerleyen süreçte birlikte bir çok şeyi başaracaklarına olan inanıcını dile getirdi ve Bakan Sadıkoğlu’na destek belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Taşeronlar Birliği’nin büyük bir kuruluş olduğunu ifade ederek inşaat sektörünün binlerce insana istihdam sahası açan, on binlerce insana birebir dokunan bir sektör olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu yıllarca paydaş olarak çalıştıkları taşeronların sorunlarını ezbere bildiğini belirterek, “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Aşılması gereken engelleri birlikte aşacağız.” ifadelerini kullandı.Konuşmasında Kalkanlı Yaşam Evi’ne de değinen Bakan Gardiyanoğlu devam eden onarım çalışmaları ile ilgili Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden destek istedi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ve bir gün yaşlanacağını ifade eden Gardiyanoğlu , “Bu dönemlerin sağlıklı ve huzurlu geçirilmesini sağlamak bizim asli görevimizdir”dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da , Çalışma Bakanlığı’na bağlı birçok kuruma yardımcı olduklarını hatırlatarak bunları artırarak devam ettireceklerinin sözünü verdi.