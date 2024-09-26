Gardiyanoğlu: Yarın taraflara resmi çağrıda bulunacağım…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yarın işçi ve işveren tarafına resmi çağrıda bulunarak İtiraz Kurulu’nun toplanmasını sağlayacağını belirterek asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde hayat bulması için çalıştıklarını belirtti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun büyük ihtimalle “pazar günü” toplanacağını açıkladı.

Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının “devlet”, “işveren” ve “işçi” kesimini temsilen 15 kişiden oluştuğunu belirterek 10 gün içerisinde tüm tarafların asgari ücrete itiraz edilebileceğini söyledi. KANAL T’de Aslı Elder’in sunduğu “Parametre” programına konuk olan Gardiyanoğlu, işveren tarafının, avukatlarının aracılığıyla yüzde 19.19 oranında verilen hayat pahalılığı oranına karşı çıktığını ifade ederek yarın işçi ve işveren tarafına resmi çağrıda bulunarak İtiraz Kurulu’nun toplanmasını sağlayacağını dile getirdi. “Tarafların haklı olduğu yönler var” Asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde hayat bulması için çalıştıklarını belirten Gardiyanoğlu, İtiraz Kurulu’nun yeni asgari ücreti hayat pahalılığı oranının üzerinde de, altında da, ya da aynı şekilde kabul edebileceğini ifade etti. Büyük ihtimalle asgari ücret masasının “pazar günü” toplanacağını söyleyen Gardiyanoğlu, hem işçi hem de işveren tarafının asgari ücret konusunda haklı olduğu yanların olduğunu belirtti. “Gıda kalemleri güncellenmeli” Hayat pahalılığının belirlenmesinde kabul edilen gıda kalemlerinin güncellenmesi gerektiğini dile getiren Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in bunun için çalışma başlattığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, hayat pahalılığı oranının belirlenmesinde dikkate alınan kalemlerin güncellenmesi için ilgili tüm tarafların görüşlerinin de alınacağını vurguladı.

Kaynak: Bağımsız Gazete