Gardiyanoğlu: Yerel İşgücünün Artırılması En Büyük Hedefimizdir

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21/09/2023

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Gardiyanoğlu: Yerel İşgücünün Artırılması En Büyük Hedefimizdir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki  Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş)  temsilcilerini kabul etti.

Toplu taşıma sektörünün sorunlarını  Bakan Gardiyanoğlu ile paylaşan Topaloğlu, sektörde personel sıkıntısı yaşandığına işaret ederek, bazı üyelerinin  üçüncü dünya ülkelerinden çalışan getirdiğini  ve yabancı uyruklu çalışanların ülke koşulları ile trafiği konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kamu hizmeti verdiklerini  ve can taşıdıklarını önemle vurgulayan Topaloğlu,  taşımacılık sektörüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından   altı aylık hızlandırılmış  iş güvenceli kurslarla işsiz gençlerin kazandırılması amacıyla   dernek olarak  gerekli her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını  ifade etti ve kursta başarılı olanları istihdam edeceklerini belirtti.

Taşımacılık sektöründe çalışan personelin  sosyal güvenlik primlerini ödemeyecek duruma geldiğine de dikkat çeken Topaloğlu, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’na primlerin geç yatırılmasından dolayı  cezalı duruma düştüklerini kaydederek , sigorta primlerinin  ödenmesi için Bakan Gardiyanoğlu’ndan  destek talep etti.

Gardiyanoğlu:" Yerel İşgücünün Artırılması En Büyük Hedefimizdir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da konuşmasında ,toplu taşımacılık sektörünün sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek  sektörde yaşanan şöför eksikliği ve istihdamı ilgili  her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, sektörel işgücü planlaması yapılarak  prim desteği ile taşımacılık sektörünün canlandırılabileceğini ifade etti ve  yerel işgücünün artırılmasının en büyük hedefleri olduğunu önemle vurguladı.

"Sanayi Odası ile ilerleyen günlerde ara eleman yetiştirilmesi için  imzlayacağımız bir protokolümüz var.  Protokol kapsamında; oto tamiri, boya,  oto elektirik gibi ara eleman açığının yaşandığı sektörlerde çalışacak KKTC vatandaşı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mesleki sertifikası olan gençlere, istihdam edileceği işyerinin  kendi mesleğine uygun olması şartı ile 4 yıl  boyunca Bakanlığımız tarafından sosyal güvenlik desteği verilecek ve maaşlarının %30u kadar destek sağlanacak. Bakanlık olarak yerel işgücünü desteklemek için yola çıkmışsak bunu lafla değil icraatla yapacağız." şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, taşımacılık sektörü için de destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

  Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’nın ülkeye gelen çalışma izinli şöförlerin ve ehliyetlerinin trafik kurallarına uyumlaştırılması  ile ilgili çalışması olduğunu da kaydeden  Gardiyanoğlu "Bakanlık olarak önceliğimiz işsiz olan kendi gençlerimizin istihdam edilmesidir.Paydaş örgütlerimizle bir araya gelerek işgücü ihtiyaçlarını belirleyip planlayarak  gereken  her türlü işbirliğini  yapmaya seve seve  hazırız." ifadelerini kullandı.

21/09/2023 13:44
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TAGS: Gardiyanoğlu: Yerel İşgücünün Artırılması En Büyük Hedefimizdir
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