Gardiyanoğlu: Yüzde 19.19luk artışın yanındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Tv’de konuştu. Asgari Ücrete zam değil yüzde 19’luk hayat pahalılığı yansıtıldığını belirten Gardiyanoğlu, “Asgari ücreti artırmak değil, hayat ucuzlatmak gerektiği noktasındayız” dedi. Gardiyanoğlu, “ Bu noktada Başbakan 2025 yılı için çok önemli, radikal tedbirler alıyor. Kendisi açıklayacak. Maaşları artırmak çözüm değil, raflardaki fiyatlar da artıyor” diye konuştu Bugünkü toplantıda alınacak kararı gün içinde resmi gazetede yayınlayacaklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “ 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Biz yüzde 19.19luk artışın yanındayız. Bir denge kurmak zorundayız. “ diye konuştu

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