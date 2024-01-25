Gardiyanoğlu: Asgari ücrete artışın yetmediğini biliyoruz, piyasa da ucuzlamalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TV 2020 canlı yayınında konuştu.

Asgari Ücrete artışla ilgili soru üzerine Gardiyanoğlu, uzun yıllar sonra geniş uzlaşı ile son ücretin belirlendiğine işaret ederek “Asgari ücrete artışın yetmediğini biliyoruz, piyasa da ucuzlamalı”dedi.

Gardiyanoğlu, “ Piyasa denetimleri ile ilgili Başbakanlık, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları bir süredir önemli çalışma yürütüyor. Yarın uzun soluklu bir bakanlar kurulu toplantısı yapacağız, piyasa denetimleri ile ilgili ciddi kararlara imza atacağız gibi görünüyor “ açıklaması yaptı.

Sadık Gadiyanoğlu, ülke genelinde yoğun denetimler başlayacağını, Çalışma Bakanlığı denetimlere lojistik destek vereceklerini söyledi Gardiyanoğlu, İçişleri Bakanlığı ile birlikte Çalışma Affı üzerinde çalıştıklarını, yakında Meclise geleceğini ve hayata geçeceğini sözlerine ekledi