Gardiyanoğlu’ndan KTTB Seçimlerine Yönelik Çağrı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, tüm hekimleri, cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) seçimlerinde bir meslek örgütü olan birliğin misyonunu geri getirecek bir yönetime oy vermeye davet etti.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, “Bizler önümüzdeki dönemin uzlaşı dönemi olmasını, atılacak tüm adımların yasalar çerçevesinde olmasını, yeni seçilecek KTTB başkan ve yönetiminin tüm hekimlerin birliği olan bir meslek örgütünde 2 yıl boyunca görev yapacaklarını ve bayrağı daha sonra devredeceklerinin bilinci ile çalışmaları gerektiği inancındayız” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, birlik başkanını eleştirdiği açıklamasında, tüm hekimlerin birliği olan KTTB’nin hiçbir parti ve örgütün arka bahçesi yapılmaması gerektiğini belirtti.