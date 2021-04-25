Gardiyanoğlu’ndan KTTB’ye tepki…

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği eyleme katılmasına tepki gösterdi.

Gardiyanoğlu, “KTTB yönetimi derhal istifa edip Olağanüstü Genel Kurul kararı almalıdır” ifadelerini kullandı.

Remzi Gardiyanoğlu’nun açıklaması şöyle:

KTTB yönetimi derhal istifa edip Olağanüstü Genel Kurul kararı almalıdır. Yoksa önümüzdeki günlerde yaşanacak olanlar tüm hekimlerin birliği olan bir meslek örgütüne zarar verecektir. Benden söylemesi.

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25/04/2021 12:20