Gardiyanoğlu’ndan KTTB’ye tepki…

ads ads ads ads
25/04/2021

ads
ads
Gardiyanoğlu’ndan KTTB’ye tepki…

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği eyleme katılmasına tepki gösterdi.

Gardiyanoğlu, “KTTB yönetimi derhal istifa edip Olağanüstü Genel Kurul kararı almalıdır” ifadelerini kullandı.

Remzi Gardiyanoğlu’nun açıklaması şöyle:

KTTB yönetimi derhal istifa edip Olağanüstü Genel Kurul kararı almalıdır. Yoksa önümüzdeki günlerde yaşanacak olanlar tüm hekimlerin birliği olan bir meslek örgütüne zarar verecektir. Benden söylemesi.

25/04/2021 12:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Gardiyanoğlu’ndan KTTB’ye tepki…, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.