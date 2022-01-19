Garip: TKP yönetime değil yönetişime talip

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Girne Milletvekili Adayı Yurdaer Garip, TKP'nin yönetime değil yönetişime talip olduğunu ifade ederek, “KIB-TEK dahil tüm kurumlarımızı birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetmeye talibiz” dedi.

TKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TKP Girne Milletvekili Adayı Yurdaer Garip, 8 parti temsilcisiyle birlikte katıldığı BRT-1 TV’de yayınlanan “Seçim Özel” adlı programda açıklamalarda bulundu.

Enerji sorununa değinen Garip, sorunun sadece KIB-TEK veya elektrik olmadığını belirterek, esas sorunun Meclis ve hükümet edenlerde olduğunu söyledi.

Yurdaer Garip, enerjinin tanımını yaparak başladığı konuşmasında, enerjinin sadece elektrik olmadığına işaret ederek, KIB-TEK üzerinden enerjiyi tartışmanın çok eksiklikler içerdiğini söyledi. Garip, "Özelleştirilen Kıbrıs Türk Petrollerini, KKTC yakıtının %60-%40 olarak iki özel şirkete peşkeş çekilmesini konuşamadık. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün KKTC ve çevresinde hidrokarbon arama faaliyetleri 2011 yılı sonunda KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan anlaşmayı sorgulayamadık. TPAO'nın halka arz adı altında satılması söz konusu. Bunun KKTC’yi nasıl etkileyeceğini irdeleyemedik. Sorun sadece KIB-TEK veya elektrik değildir. Evet elektrik sorununun ve kesintilerin kaynağı kötü yönetim ve yetersiz üretimdir. Ancak sorunun ana kaynağına bakmak gerek. Esas sorun Meclis'te ve hükümet edenlerdedir. Yedi kişilik yönetim kurulu üyesini ve kurum müdürünü değişmekle sorunları çözemezsiniz. Mevcut yasalar ile İngiliz döneminden kalan fasıllarla tüzük ve yönetmenliklerle ilerleyemezsiniz" dedi.

Açıklamaya göre, programda “Birbirimizi suçlamayalım” ifadesine tepki gösteren Garip, “Suçların üzerine sünger mi çekelim?” diye sorarak, TKP’nin doğruyu yaptığını, yanlışın ise hesabını sorduğunu söyledi.

KIB-TEK’in diğer tüm fabrika, işletme ve kurumlar gibi bir plan çerçevesinde batma noktasına getirildiğini savunan Garip, “İhaleler iptal edilmiş. Yakıt sorunu yaşanmıştır. Tarihte ilk kez tankerle kötü yakıt getirildiği dönemleri birlikte yaşadık. Makineler bunun sonucunda tek tek devre dışı kaldı. Sekiz adet dizel jeneratörden dördü zaten arızalı iken bugün beşinci makinenin krank milinin kırıldığı haberini aldık. Kurumda sayaç, kablo, izolatör yoktur. Stoklar tükenmiştir. Araçlar tamir edilemiyor. AKSA’ya borcundan dolayı enerji alınamıyor. Güney Kıbrıs’tan 20 MW mahsuplaşma yöntemi ile takviye alınsa da, bugünkü açık 50MW olduğundan aradaki farkı 30 Euro/cent olarak ödemesi gerek. Ödeyemez durumdadır. Kurum, çalışanlarına hayat pahalılığını bile yansıtamayacak hale getirilmiştir" dedi.

Yurdaer Garip, TKP'nin sorunlara bilimsel olarak yaklaştığını belirterek, "Doğru teşhis koyarsanız tedavide başarılı olursunuz. Sorun yönetimdir. TKP yönetime değil yönetişime taliptir. TKP, KIB-TEK dahil tüm kurumlarımızı birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetmeye taliptir. AKSA ve KIB-TEK kamu malı olmalıdır. Halkın kurumları halka iade edilmeli ve sadece elektrik petrol gibi stratejik kurumlarımız değil her kurum paydaşları ile birlikte 'yönetişim' yolu ile idare edilmelidir" şeklinde konuştu.

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19/01/2022 19:24