Garry Rodrigues, Süper Lig ekibine imzayı attı

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14/09/2024

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Garry Rodrigues, Süper Lig ekibine imzayı attı

MKE Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, Net Global Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü ve Garry Rodrigues, karşılıklı anlaşarak sözleşme feshini gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig ekibi Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlılar tarafından yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor'umuz, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Net Global Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

14/09/2024 10:29
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TAGS: Garry Rodrigues, Süper Lig ekibine imzayı attı
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