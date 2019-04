Garsonluktan, otelciliğe bir başarı hikayesi…

Araştırmacı yazar Mete Hatay, Nevvar Hikmet’in başarı hikayesini kaleme aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman hayat hikayeleri ve tarihi olayları anlatan Hatay, Lefkoşa’da doğan ve büyük bir otel zincirine sahip olan Nevvar Hikmet’in hikayesini paylaştı.

Mete Hatay’ın yazısı şöyle:

Lefkoşa'dan, otelciler krallığına!

Evet bugünkü hikayemiz Nevvar Hikmet'le ilgili. Lefkoşalı emekli öğretmen Ahmet Salahattin'in oğlu olarak 1912'de Lefkoşa'da doğan Hikmet, orta öğretimini Türk Lisesinde tamamlamasına rağmen İngilizce OEC sınavlarına da girmiş ve başarılı olmuştu. 1927 yılında mezun olduktan sonra okumaktan vaz geçmemiş ve dönemin Ticaret Okulu'nda da muhasebe eğitimi almıştı. Hikmet'in hayatını kaleme alan tarihçi Peter Clarke Cyprus Studies'de yayınladığı araştırmasında (Journal of Cyprus Studies, Volume 17, No. 40, 2013, EMU) Hikmet'in 1930 yılında Londra'ya göç ettiğini yazar. Bazı kaynaklar Hikmet'in Londra'ya göç eden ilk Kıbrıslı Türk olduğunu iddia ederler ama bu yanlıştır. Daha önce Necmi Sagıp Bodamyalızade'nin İngiltere'ye gittiğini ve orada bir süre okuyup çalıştığını biliyoruz (Bryant 2004).Her neyse Hikmet Londra'ya yerleştikten sonra bir süre hem okumuş ve hem de Soho'daki birçok restoranda çalışmıştı. Clarke Hikmet'in bir yıl boyunca University of London'da ve daha sonra Regent Street, Polytechnic – şimdiki University of Westminster'de tahsiline devam ettiğini görürüz. Hikmet ekonomi okumasına rağmen aynı zamanda muhasebe kurslarına da katılarak 1937 yılında Hikmet Kıbrıs'tan çıkan ilk Chartered Acountant olacaktı. O yıllarda adada sadece bir tane İngiliz diplomalı muhasebeci dışında Charter Accountant yoktu. Fakat Hikmet kısa bir kararsızlıktan sonra Londra'da kalmaya karar verecekti. Bu arada okurken öğrendiği restorancılık işinde artık bir profesyonel olmuş ve Soho'daki ilk restoranını da açmıştı. Restoranın adı Chez Auguste'ydi ve Old Compton Street/Frith Street'te bulunuyordu. Bu dönemde İtalya'nın İngiltere'yle savaşa girmesinin de etkisiyle Soho'daki İtalyan restoranlarına olan rağbet düşmüş yerini Yunan, Kıbrıs ve Steak Houselar almıştı. Hikmet 1941 yılında RAF'e de katılacak ve bir başarı madalyası bile elde edecekti. Artık ismi de kayıtlarda yavaş yavaş Hickmet olarak geçmeye başlamıştı. 1960'lara gelindiğinde ise onlarca restoranı olan ünlü bir işadamıydı. İşte bu tarihlerde Hickmet büyük bir risk alarak otelciliğe de soyunacaktı. 1960'larda İngiltere'nin Güney kıyılarında bulunan iki otel satın aldı. Queen’s ve the Royal Victoria. Daha sonra artan turizmle birlikte Hickmet Hotels Chain kurulacak ve Otel ordusuna 4 yıldızlı 10 otel daha katılacaktı. 1970'lere geldiğimizde 1,500 yatak kapasitesine sahip oteller zinciri patronu olmuştu. Otellerden bir tanesi Türkiye'deydi. 1972 yılında Hickmet, 1.5 milyona Montcalm and Rathbone otellerini alacaktı. Buna ek olarak iki sene önce Birmingham'da satın aldığı ünlü Grand Hotel şirketin finansal durumunu biraz zorlayacaktı. 1980'lere gelindiğinde Yaşlanan Hickmet yavaş yavaş otelleri elinden çıkartarak ve sadece Gatwick'deki Gatwick Hickmet oteli elinde tutacaktı. Özellikle 1970'lerin sonunda Nevvar bey Kıbrıs'tan Evkaf aracılığıyla birçok stajeri kabul etmiş ve yanında çalıştırmıştı. 1985 yılında 70 yaşında aktif ticaretten çekilecekti. Nevvar Hickmet'in ayrıca 1936 yılında açtığı ve bugün bile ailesi tarafından devam ettirilen Hickmet Fine Arts adlı açık artırma ve müzayede yeri vardır. Hickmet'in sanat merakı sadece antika ve taplolarla kalmıyordu. Birçok Klasik Batı müziği orkestralarının sponsoru olmuş ve birçok konsere destek vermişti. Nevvar Hikmet Kıbrıslı Türk toplumuna hep yakın kaldı, hatta toplum amaçları için kullanılmak üzere Soho'daki çok değerli bir malını Evkaf'a devretti. Nevvar Hickmet 14 Ocak 1999 Southgate'deki Oakhurst Grange Nursing Home'da 86 yaşında hayata gözlerini kapadı. Arkasında çok sevdiği eşi Sabah Hanımı ve William, Nevin, Sabina, David and Nevvar Joseph adlı çocuklarıyla onlarca torun bıraktı. Ruhu şadolsun!!!