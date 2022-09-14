Gastro Show Girne kapsamında hijyen eğitimi verildi

Etkinlik Cumartesi saat 12.00'de Eski Bandabuliya'da başlayacak, gece 22.00'ye dek sürecek

Gastro Show Girne için hazırlıkların devam ettiği ve Gastro Show Girne kapsamında hijyen eğitimi verildiği bildirildi.

Girne Belediyesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, etkinlikte yer alacak gıda stantlarının genel hijyen ve kalite standardının uluslararası normlara uygun yapılabilmesi hedefiyle, Girne Belediyesi ile Gıda Mühendisleri işbirliğinde hijyen eğitimi düzenlendi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen tarafından verilen eğitim kapsamında, yiyeceklerin muhafazası, hazırlığı, üretimleri ve sunumları aşamalarındaki hijyen risklerini ve koruyucu önlemler aktarılarak kişisel hijyen ve genel hijyen konuları paylaşıldı. Gastro Show etkinliğinde genel hijyen kurallarının da konuşulduğu eğitim sonrasında tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Oymen, gıda hijyeni konusunun her gün için önem taşıdığını ancak böylesi etkinliklerde Girne Belediyesinin konu üzerinde önemle durmasının çok değerli olduğunu, bu örnek uygulamanın tüm Belediyelerde de sağlanmasını dilediklerini ifade etti ve Gastro Show etkinliğinde katkı koyacak herkese başarı diledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de turizminin en önemli ayağı olan Gastronomi alanında ülke adına ilk kez üstlenecekleri bu sorumlulukla uluslararası normların uygulanıyor olmasına ciddi özen gösterildiğini, sadece ülke insanlarına değil tüm insanlara görsel bir şov sunarken insan sağlığı ve gıda güvenliği konularında titiz davranıldığına vurgu yaptı.

Akdeniz ve Adadan geçen farklı kültürlerin mutfaklarıyla harmanlanmış, Kıbrıs Mutfağı ve burada kullanılan ürünlerin orijinalliğinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Güngördü, 1. Gastro Show Girne etkinliğini düzenlerken, Gıda Mühendisleri Odasının yapmış olduğu katkı için teşekkür etti.

Başkan Güngördü, 17 Eylül Cumartesi saat 12.00’de açılış seremonisi ile başlayarak ve akşam 22.00’ye dek sürecek olan Gastro Show etkinliğinde görsel olarak yapımı da sergilenecek yerel tatların deneyimlenmesi ve geleneksel yerel gıda ürünlerinin satılacağı eski Bandabuliya atmosferi içinde, otantik Kıbrıs havasını yaşamak için tüm halkı Girne Bandabuliya'sına davet etti.

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14/09/2022 13:51