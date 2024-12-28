Gastroenterolog açıkladı: 14 gün şekeri keserseniz ne olur?

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, 14 gün boyunca şekeri kesmenin karaciğer ve bağırsak sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğini vurguluyor.

Faydaları arasında yüz şişkinliğinin azalması, göbek yağının azalması, daha mutlu bir bağırsak mikrobiyomu ve daha temiz bir cilt yer alıyor. Dr. Sethi, şeker kesildikten sonra hastalarda gözlemlenen dikkat çekici sağlık dönüşümlerini vurguluyor.

Şekerli ve tatlı yiyeceklere hayır diyebilmek neredeyse imkansız. Ancak işlenmiş şekerin vücuda olan zararları bilinen bir gerçek. İşlenmiş şekerin aşırı tüketimi daha yüksek kan basıncına, iltihaplanmaya, kilo alımına, diyabete ve hatta yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir. Ayrıca kalp krizi ve felç riskinin artmasıyla da bağlantılıdır. Peki, 14 gün boyunca şeker yemediğinizde ne olur? Gastroenterolog açıkladı.

Uzman doktor, “Bir gastroenterolog ve hepatolog olarak, hastalarımda diyetlerinden şekeri çıkardıktan sonra kayda değer dönüşümlere tanık oldum. Sadece 14 gün içinde karaciğer ve bağırsak sağlıkları önemli ölçüde iyileşiyor. Şekeri hayatınızdan çıkarmanın etkilerini keşfedin" diyor.

VÜCUT AĞRISI GÖBEK YAĞLARIYLA BAĞLANTILI

Gastroenterolog, iki hafta boyunca şekeri hayatınızdan çıkarmanın yüzdeki şişkinliği azaltacağını açıkladı.

14 gün boyunca şekersiz kalmanın mucizevi etkilerinden bahsederken, “Sadece 2 hafta boyunca şekeri hayatınızdan çıkarırsanız, fark edeceğiniz şey şudur. Yüzünüz muhtemelen daha yuvarlak bir görünümden daha doğal bir şekle dönüşecektir. Gözlerinizin etrafındaki şişkinlik veya sıvı tutulumu da azalacaktır." dedi.

Diyetinizden şekeri kesmenin bir diğer olumlu etkisi degöbek yağını kaybetmektir! Evet, doğru duydunuz. Doktor, "Karaciğerinizdeki yağ azalmaya başladıkça göbek yağınızda da bir azalma göreceksiniz," dedi.

Diyetinizden işlenmiş şekeri kesmek bağırsaklarınıza da fayda sağlayacaktır. "Ek olarak, şekeri ortadan kaldırmak sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu geri kazandırarak daha mutlu bir bağırsağa yol açar. Son olarak, sivilce veya kırmızı lekeleriniz varsa, cildiniz iyileşmeli ve daha temiz görünmelidir," diye ekledi doktor.



FDA'ya göre, eklenen şekerler için günlük değer, günlük 2.000 kalorilik bir diyete göre günde 50 gramdır.



14 gün boyunca şeker tüketmediğinizde, vücudunuzda ve genel sağlığınızda önemli değişiklikler olabilir. İlk birkaç gün, özellikle şeker bağımlılığınız varsa, halsizlik ve yorgunluk hissedebilirsiniz. Ancak zamanla vücut, enerjiyi karbonhidratlardan değil, daha sürdürülebilir kaynaklardan (örneğin sağlıklı yağlardan) almaya başlar.

Şeker tüketimini bıraktığınızda, kan şekeriniz daha stabil hale gelir. Bu da ani enerji düşüşlerini ve açlık krizlerini önler. Şeker tüketimi azaldıkça tat alma duyunuz değişir. Önceden tatsız gelen yiyecekler (örneğin meyveler) daha tatlı ve lezzetli gelmeye başlar.



İşlenmiş şekerler bağırsak florasına zarar verebilir. Şekeri kestiğinizde probiyotik dengeyi destekler ve sindiriminizin daha iyi hale geldiğini fark edebilirsiniz. Şeker tüketiminin kısıtlanması uyku düzeninizi olumlu etkiler. Daha kolay uykuya dalabilir ve uykudan daha dinlenmiş olarak uyanabilirsiniz.